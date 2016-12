120-jähriger Russe "kürt" seinen Lieblingsstaatschef

© AP Photo/ Alexander Zemlianichenko Forbes-Ranking: Putin bleibt mächtigster Mensch der Welt 10

Wie Illijew, Jahrgang 1896, erzählte, ist Putin für ihn der beste russische Staatschef unter all jenen, an die er sich erinnern könne. Vieles sei ihm seit seinem siebenten Lebensjahr noch gut in Erinnerung, nur einige historische Ereignisse vergesse er immer häufiger, erzählt der Langlebige.

Dabei betonte er, der jetzige russische Staatschef imponiere ihm besonders.

„Ich bin immer für ihn. Er ist der Beste. Danke Putin!“, so der betagte Mann.

Appas Ilijew ist im März 1896 geboren worden und lebt in der inguschetischen Hochgebirgssiedlung Guli, nur wenige Kilometer von der Grenze zu Georgien entfernt.