Putin: Damaskus und Anti-Regierungskräfte einigen sich auf Feuerpause

„Es wurden drei Dokumente unterzeichnet. Im ersten Dokument zwischen der syrischen Regierung und der bewaffneten Opposition geht es um eine Waffenruhe auf dem Territorium der Arabischen Republik Syrien. Beim zweiten Dokument handelt es sich um eine ganze Reihe von Maßnahmen zur Kontrolle der Waffenruhe. Und das dritte Dokument ist eine Erklärung über die Bereitschaft zum Start der Friedensverhandlungen“, sagte Putin bei einem Treffen mit den Chefs der russischen Innen- und Verteidigungsministerien.

Die erreichten Vereinbarungen in Syrien sind laut dem russischen Staatschef zerbrechlich und fordern besondere Aufmerksamkeit und Geduld sowie „ein professionelles Vorgehen zu diesen Fragen und ständigen Kontakt mit unseren Partnern“. Sie seien das Ergebnis der Zusammenarbeit Russlands und seiner Partner in der Region – der Türkei und dem Iran.

„Sehr große Arbeit wurde zusammen mit den Partnern aus der Türkei geleistet. Wir wissen, dass vor Kurzem ein dreiseitiges Treffen der Außenminister Russlands, der Türkei und des Iran in Moskau stattfand, auf dem all diese drei Länder sich verpflichteten, den Friedensprozess in der Repubik Syrien nicht nur zu kontrollieren, sondern auch zu gewährleisten“, sagte der Präsident.