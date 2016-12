Syrien: 62.000 Rebellen willigten in Waffenruhe ein

„Diese Verbände kontrollieren weite Gebiete im zentralen und nördlichen Syrien, die nicht unter Kontrolle von Damaskus stehen“, berichtete Schoigu am Donnerstag dem russishcen Staatschef Wladimir Putin. „Die gesamte Stärke dieser Verbände beträgt 60.000 Mann.“ Die Verhandlungen mit ihren Anführern hätten zwei Monate gedauert.

Die Regierung und die Opposition in Syrien haben am Donnerstag ein neues Waffenstillstandsabkommen geschlossen. Die Waffenruhe, die ab Freitag 00.00 Uhr in ganz Syrien in Kraft treten soll, war unter Vermittlung Russlands, der Türkei und des Iran ausgehandelt worden. Darüber hinaus vereinbarten die Seiten Kontrollmaßnahmen und erklärten sich zu Friedensverhandlungen bereit. Russland und die Türkei treten als Garanten der Waffenruhe auf, sagte Schoigu.

In Syrien herrscht seit 2011 Krieg, der laut Uno-Angaben bereits mehr als 280.000 Todesopfer gefordert hat. Den Regierungstruppen von Präsident Baschar al-Assad stehen von den USA unterstützte Rebellen , aber auch die islamistischen Terrormilizen Daesh (auch Islamischer Staat, IS), al-Nusra-Front und andere gegenüber.

Die russische Luftwaffe unterstützt seit 2015 auf Bitte der Regierung in Damaskus die syrischen Regierungstruppen im Kampf gegen die Terroristen. Parallel dazu vermittelt das russische Militär zwischen Regime und lokalen Rebellenchefs. Dazu wurde am dem Luftwaffenstützpunkt Hmeimim im syrischen Latakia ein Versöhnungszentrum eröffnet.