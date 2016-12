Syrien: Darum besuchen EU-Parlamentarier die russische Luftwaffenbasis in Hmeimim

„Wir sind nach Syrien gekommen, um uns mit der Leitung des Landes zu treffen. Ein Treffen mit dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad hat bereits stattgefunden und uns stehen noch Kontakte zur syrischen Parlamentsleitung bevor“, sagte Kossatschjow beim Besuch des Luftstützpunktes Hmeimim in der Provinz Latakia.

„Wir sind auf dem Luftstützpunkt Hmeimim, um unseren Kollegen zu zeigen und sicher zu gehen, dass alle dem Personal der Luftbasis gestellten Aufgaben vollständig erfüllt werden. Dass hier alle Bedingungen erfüllt werden, um jenen Aufgaben gerecht zu werden, die der russische Präsident den russischen Luft- und Weltraumkräften gestellt hat.“

Die europäischen Parlamentarier konnten demnach im Rahmen ihres Besuchs die Arbeit des russischen Zentrums für Versöhnung der Konfliktparteien näher kennenlernen, deren Aufgaben vor allem in der Lieferung humanitärer Hilfsgüter , der Gewährleistung medizinischer Hilfe sowie der Schließung von Friedensverträgen besteht.

Der russische Föderationsrat rechnet damit, dass die europäischen Abgeordneten dank dem Syrien-Besuch die Situation im Land objektiver bewerten können. „Wie wir dem syrischen Staatschef Baschar al-Assad gesagt haben, sind wir daran interessiert, dass sich objektive und echte Information darüber, was in Syrien passiert und welche Aufgaben die russischen Luftstreitkräfte hier erfüllen, in der Welt verbreitet“, betonte Kossatschjow. Nach diesem Besuch hoffe er „auf eine objektive Wende“ in den Syrien-Diskussionen.

„Wir rechnen mit Frieden in Syrien. Sowohl Russland als auch die USA werden zusammen in dieser Richtung agieren“, kommentierte das Mitglied der italienischen Volkspartei, Stefano Maullu.

© Sputnik/ Dmitry Vinogradov Russische Luftwaffenbasis in syrischem Hmeimim modernisiert

Sijad Sabsabi, Vize-Chef des Auswärtigen Ausschusses beim Föderationsrat, ist überzeugt, „dass die Mitglieder des Europaparlaments nun mit eigenen Augen sehen würden, dass Russland wirklich gegen den internationalen Terrorismus kämpft“.

„Wir hoffen, dass die neue Leitung der USA ihre historische Mission begreift, um mit Russland zusammenzuarbeiten und die Syrien-Krise zu lösen“, sagte er weiter.

An der Reise nach Syrien beteiligten sich drei Abgeordnete des Europarlaments aus Italien, Lettland und Estland.