Der Name des amtierenden US-Präsidenten Barack Obama werde ohne hinreichende Gründe viel zu oft in den Medien erwähnt. Sogar eine Meldung wie „Letzter Tag der Veteranen, den Obama als Präsident begeht“ sei im einheimischen Informationsraum bereits eine Nachricht, heißt es kritisch in NR-Beitrag. Dabei sei „Obama aber gar kein Veteran“, und es sei „nicht sein Tag“.

Dem Chef des Weißen Hauses werde viel zu viel Zeit gewidmet, und Menschen, die wirklich öffentliche Aufmerksamkeit verdienen würden, blieben im Abseits. „Alles, was den Präsidenten betrifft, bekommt sofort Präsidenten-Status“, schreibt Williamson.

Ein weiteres Beispiel sei der Artikel „Obamas letztes Weihnachtsfest“. Williamson meint, dass die Amerikaner zu diesem Familienfest nicht unbedingt an den Chef des Weißen Hauses denken müssten, ansonsten würde es bald den Anschein haben, als sei „jeder Tag ein Tag des Präsidenten“.

„Die Institution Präsidentschaft ist in den USA in einen Kult um den Staatschef entartet“, schreibt Williamson, und das verspreche nichts Gutes. Schon die Gründerväter der USA seien bemüht gewesen, Amerika vor ungerechtfertigter Überhöhung einzelner politischer Figuren zu behüten. Nun aber hätten der allgemeine moralische Verfall und die Unfähigkeit der Amerikaner, ihre Macht zu hinterfragen, den Boden für den heutigen „Personenkult“ bereitet.

„Ich befürchte, dass wir uns aus Bürgern in Vasallen verwandeln, die von ihren Emotionen gelenkt werden, vor allem von Furcht und Habgier“, schließt der Autor. Dieser Wandel in der Denkweise der Amerikaner werde ernsthafte Konsequenzen für die Zukunft der Vereinigten Staaten haben.