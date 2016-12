„Guten Rutsch!“: Putin reagiert auf Obamas „Abschieds-Sanktionen“ mit Neujahrsgrüßen

„Ich gratuliere dem designierten Präsidenten Donald Trump und dem ganzen amerikanischen Volk! Ich wünsche allen Wohlfahrt und Wohlstand!“, zitiert die Pressestelle den russischen Staatschef.

Außerdem äußerte der Präsident die Hoffnung, dass beide Staaten unter Trumps Regierung konstruktiv und pragmatisch handeln sowie „reale Schritte unternehmen werden können, um die Mechanismen der bilateralen Kooperation in verschiedenen Bereichen wiederherzustellen und die gegenseitige Interaktion auf der internationalen Arena auf ein neues Niveau zu bringen“.

Dabei sagte Putin, die „ernsthaften globalen und regionalen Herausforderungen“ der letzten Zeit würden darauf hindeuten, dass die „russische-amerikanischen Beziehungen ein wichtiger Faktor zur Gewährleistung der Stabilität und Sicherheit in der modernen Welt bleiben“.

Der scheidende US-Präsident Barack Obama hat am Donnerstag 35 russische Diplomaten als Agenten abgestempelt und des Landes verwiesen. Die betroffenen Russen sollen binnen 72 Stunden die USA verlassen.

Darüber hinaus haben die USA zwei russische Niederlassungen in New York und Maryland geschlossen und gegen neun russische Organisationen und Privatpersonen Sanktionen verhängt. Betroffen sind unter anderem der militärische Nachrichtendienst GRU und der Inlandsgeheimdienst FSB. Die USA machen beide für Hackerangriffe auf Computer politischer Organisationen verantwortlich. Russland bestreitet das. Der Kreml und das russische Außenministerium kündigten eine "angemessene Reaktion nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit" an, betonten jedoch, dass die endgültige Entscheidung dem Staatschef überlassen sei.