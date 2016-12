„Die Amerikaner sind zweifellos darüber betrübt, dass sie sich nun im Hintergrund befänden und von der Situation in Syrien ferngehalten würden. Darum haben sie sich ein Alibi ausgedacht, laut dem Russland an Cyber-Attacken gegen die USA beteiligt gewesen sei, und nun 35 russische Diplomaten aufgefordert, das Land zu verlassen“, so Cevik, Berater des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Damit würden die USA die guten Beziehungen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem designierten Amtskollegen Donald Trump sabotieren sowie Russland und die Türkei für deren erfolgreiches Vorgehen in Syrien bestrafen.

Der scheidende US-Präsident Barack Obama hatte am Donnerstag 35 russische Diplomaten als Agenten eingestuft und des Landes verwiesen. Die betroffenen Russen müssen binnen 72 Stunden die USA verlassen.

© REUTERS/ Jonathan Ernst Obama verhängt Sanktionen gegen russische Geheimdienste

Darüber hinaus haben die USA zwei russische Niederlassungen, in New York und Maryland, geschlossen und gegen neun russische Organisationen und Privatpersonen Sanktionen verhängt. Betroffen sind unter anderem der militärische Nachrichtendienst GRU und der Inlandsgeheimdienst FSB. Die USA machen beide für Hackerangriffe auf Computer politischer Organisationen verantwortlich. Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte diesbezüglich, Moskau lehne die haltlosen Beschuldigungen Washingtons kategorisch ab und werde angemessen reagieren. „Es ist traurig, dass die Obama-Regierung, die einst ihr Leben mit der Wiederherstellung der Zusammenarbeit begonnen hatte, sie nun in einer antirussischen Agonie beendet“, so Russlands Premierminister Dmitri Medwedew.