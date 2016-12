Putin schreibt Merkel: Positivpotenzial der Zusammenarbeit beibehalten

Das ausgehende Jahr habe vor Augen geführt, dass die russisch-deutsche Zusammenarbeit sehr gefragt gewesen sei, um aktuelle regionale und internationale Probleme und Herausforderungen an die globale Sicherheit zu bewältigen, so Putin in seinem Schreiben.

Er hoffe, dass das positive Kooperationspotenzial, das Russland und Deutschland seit Jahrzehnten gesammelt haben, „im Interesse der beiden Völker und des gesamten europäischen Kontinents beibehalten und ausgebaut wird“.