„Bei den Zusammenstößen zwischen den kurdischen Volksverteidigungseinheiten und dem IS unterstützen die USA die kurdischen Kräfte sehr aktiv. Diesen wird mit Waffen geholfen, und US-Spezialeinheiten nehmen an den Bodenoperationen direkt teil. Es handelt sich also um eine enge großangelegte Zusammenarbeit", sagte der Experte.

Dabei hätten die USA die syrische Opposition in ihrem Kampf gegen den IS entweder überhaupt nicht unterstützt oder ihre Luftoperationen nur vorgetäuscht.

Vor diesem Hintergrund sei die Türkei zu der Schlussfolgerung gekommen, die USA würden den Anti-IS-Kampf zum Erreichen ihres eigenes Ziels instrumentalisieren, und zwar wollen sie im Norden Syriens eine Region unter ihre Kontrolle bringen, indem sie die kurdischen Kräfte unterstützten und ihre Stellungen verstärkten, sagte Orhan.

Die Türkei sei sehr ernsthaft über den Beistand besorgt, den die USA der syrischen kurdischen Partei der demokratischen Union (PYD) erwiesen, die Ankara als eine Terrororganisation und syrische Ableitung der verbotenen PKK einstufe. „Dieser Beistand wird nicht geheim oder indirekt, sondern direkt und offen geleistet, was wiederum einen Nährboden für die Vertiefung der bestehenden Krise in den Beziehungen zwischen der Türkei und den USA schafft", so der Experte.

© AFP 2016/ Delil Souleiman Mit Kurden keine Absprache zu Waffenruhe und keine Einladung nach Astana – PYD-Chef

Die USA hätten seit langem schon keinen Einfluss auf die Suche einer politischen Lösung des syrischen Problems gehabt und die Initiative nicht ergriffen. „Zurzeit ist das von den kurdischen Volksverteidigungseinheiten kontrollierte Gebiet östlich von Euphrat der einzige Ort, wo die Amerikaner noch einen Einfluss haben", betonte er.

Im Rahmen des neuen Prozesses in Syrien würden die USA sich bemühen, diese von ihnen gebildete Einflusszone zu verteidigen. Inzwischen hätten die Türkei, Russland, der Iran und die syrische Regierung eine gemeinsame Position bei der Frage der territorialen Integrität demonstriert. Eigentlich sei dies eine gemeinsame Position gegen die Politik der USA und des Westens, die die territoriale Integrität Syriens unterminiere. In Zukunft seien also Spannungen zwischen den Verhandlungsparteien in Moskau und Ankara einerseits und den Volksverteidigungseinheiten und den USA andererseits möglich. „Das Zusammenwirken der USA und der Volksverteidigungseinheiten ist ein Faktor, der die territoriale Integrität Syriens gefährdet", sagte Orhan.

Dem Syrien-Gipfel, der im Januar in der kasachischen Hauptstadt Astana stattfinden soll, sieht der Experte eher optimistisch entgegen: Am vielversprechendsten sei, dass sich die einflussreichsten Akteure der syrischen Krise an den Verhandlungstisch setzen werden. Russland und der Iran würden einen direkten Einfluss auf die syrische Staatsführung ausüben. Andererseits habe die Türkei einen großen Einfluss auf die Opposition. Gleichzeitig grenze sie an die Provinz Idlib, wo die Opposition am einflussreichsten sei und das größte Gebiet unter ihrer Kontrolle habe. Die Ereignisse in Idlib beträfen die Türkei also ganz unmittelbar, hob Orhan hervor.

© REUTERS/ Brendan McDermid Erdogan hat Beweise für Unterstützung des Daesh in Syrien durch US-geführte Koalition

„Bei einer solchen Situation kann man die Vereinbarungen zwischen den Außenakteuren über die Gewährleistung der Waffenruhe als vielversprechend bezeichnen. Das bedeutet natürlich nicht, dass die syrische Krise sofort enden wird und die Zusammenstöße aufhören werden. Mindestens könne die Rede aber von einer Verständigung der einflussreichen Außenakteure, einem weiteren Waffenstillstand und einem weiteren Heranrücken der Lösung des syrischen Konflikts sein durch den Kampf gegen die Elemente, die von allen Seiten als eine gemeinsame Gefährdung gesehen werden".

Sollten sich die syrische Staatsführung und die Opposition in Astana bei der Suche einer politischen Lösung des Konfliktes verständigen können, dann würde es wahrscheinlich möglich sein, dass alle bewaffneten Gruppierungen, darunter auch die kurdischen Volksverteidigungseinheiten, ihre Waffen niederlegen und die syrische Regierung der Opposition einige Freiheiten im politischen Bereich gewähren würde. Sollten die Volksverteidigungseinheiten darauf nicht eingehen, könne ein Konflikt zwischen der Regierung Syriens und den Kurden ausbrechen.

„Die syrische Staatsführung wird in die Gebiete zurückkehren wollen, die jetzt von der Partei der Demokratischen Union kontrolliert werden. Russland, der Iran und die Türkei werden wahrscheinlich keine besonderen Einwände dagegen haben. Sollte also die syrische Regierung diese Gebiete zurückbekommen, können Spannungen nicht unmittelbar in den Beziehungen zwischen den USA und Russland beziehungsweise der Türkei, sondern in den Beziehungen zwischen den kurdischen Kräften und der syrischen Regierung entstehen", sagte Orhan abschließend.