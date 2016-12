Dutzende Tote bei Doppelanschlag in Bagdad

© Sputnik/ Mikhail Voskresenskiy Kreml: Verdrängen des IS aus Irak ermöglicht Terroristen Vormarsch auf Palmyra

Wie aus dem irakischen Innenministerium verlautete, wurden im Stadtviertel Al-Sinak in der Innenstadt zwei Sprengsätze gezündet, einer davon von einem Selbstmordattentäter. Mehrere Läden seien in Brand geraten.

Zunächst bekannte sich niemand zu den Anschlägen. In der Vergangenheit hatte die Terrormiliz Daesh (auch „Islamischer Staat“, IS) immer wieder Zivilisten in Bagdad attackiert, auch mit Selbstmordanschlägen.

Die irakischen Streitkräfte versuchen seit Mitte Oktober die Terrormiliz aus der Millionenstadt Mossul zu verdrängen.