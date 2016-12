„Die schwerste Prüfung ist ohne Zweifel der islamistische Terrorismus, der auch uns Deutsche seit vielen Jahren im Visier hat. 2016 griff er uns mitten in unserem Land an: in Würzburg, in Ansbach und vor wenigen Tagen erst am Weihnachtsmarkt hier an der Gedächtniskirche in Berlin“, heißt es in dem Text.

Nach Berliner Anschlag: Merkel fordert beschleunigte Abschiebungen nach Tunesien

Aber „wir gemeinsam sind stärker. Unser Staat ist stärker“.

Die deutsche Regierung ergreift demnach alle nötigen Maßnahmen, um den Bürgern „Sicherheit in Freiheit“ zu gewährleisten. „Diese Arbeit ist nie beendet, und gerade in diesem Jahr haben wir den Sicherheitsbehörden viel neue Unterstützung gegeben“, heißt es weiter.

In ihrer Neujahrsansprache berührt die Bundeskanzlerin Themen wie die Zukunft der Europäischen Union und der parlamentarischen Demokratie. In diesem Zusammenhang wird sie sagen: „(…) Wir Deutschen sollten uns niemals vorgaukeln lassen, eine glückliche Zukunft könnte je im nationalen Alleingang liegen. Wo Europa – wie im globalen Wettbewerb, beim Schutz unserer Außengrenzen oder bei der Migration – als Ganzes herausgefordert wird, muss es auch als Ganzes die Antwort finden – egal wie mühsam und zäh das ist.“

Merkel spricht von erhöhter Terrorgefahr in Deutschland

In ihrer Rede sollen auch der Enthusiasmus und Erfindungsgeist deutscher Unternehmen und Hochschulen gelobt werden.

„Ob neue Energien oder die Digitalisierung – wir haben auf allen Gebieten die Chance, nicht Getriebene zu sein, sondern zu denen zu gehören, die die neuen Wege entdecken und bestimmen.“

Die Ansprache der Bundeskanzlerin endet mit den Worten:

„Zusammenhalt, Offenheit, unsere Demokratie und eine starke Wirtschaft, die dem Wohl aller dient: Das ist es, was mich für unsere Zukunft hier in Deutschland auch am Ende eines schweren Jahres zuversichtlich sein lässt.“