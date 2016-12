Chefkoch des russischen Konsulats in San Francisco zu Persona non grata erklärt

© REUTERS/ Kevin Lamarque USA weisen 35 russische Diplomaten aus und machen zwei Vertretungen dicht

„Hunderte Gäste des Konsulats haben die Kunst dieses Berufskochs aus der historischen russischen Stadt Jaroslawl im Laufe von drei Jahren genossen. Nun werden er, seine Ehefrau und sein zweijähriger Sohn nach Russland heimkehren.“

„Wir werden nicht mehr in der Lage sein, Sie die echte russische Küche künftig kosten zu lassen. Aber wir werden alles in unseren Möglichkeiten tun, um russische und US-amerikanische Bürger zu unterstützen. Für die Amerikaner bleiben wir Freunde, damit m unsere beiden Nationen einander näher gebracht werden“, hieß es der Mitteilung.

Am vergangenen Donnerstag hatte die Administration des scheidenden US-Präsidenten Barack Obama neue Sanktionen gegen neun russische Unternehmen und Organisationen verhängt, darunter gegen die Geheimdienste GRU und FSB, wegen ihrer „Einmischung in die US-Präsidentenwahl“ sowie wegen der „Druckausübung auf US-Diplomaten in Russland“.

Zudem wurde den russischen Diplomaten die Nutzung von zwei Wohnkomplexen der ständigen Vertretung Russlands in New York und der Botschaft in Washington verboten, obwohl diese Immobilien Eigentum Russlands sind. Darüber hinaus wurden 35 Diplomaten zu Persona non grata erklärt und angewiesen, das Land binnen 72 Stunden zu verlassen.