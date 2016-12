Teheran und Damaskus erörtern Syrien-Situation

„Schwerpunkte der detaillierten Verhandlungen und des Meinungsaustausches bei diesem Treffen waren die letzten Änderungen in Syrien sowie der Waffenstillstand, die humanitäre Hilfe, der Kampf gegen die Terrorgruppierungen und eine politische Initiative, die für die Verhandlungen und den Frieden in diesem Land notwendig ist“, heißt es in der offiziellen Mitteilung des iranischen Außenministeriums.

© Sputnik/ Ilya Pitalev Russland, Iran und Türkei als Garanten für Frieden in Syrien

Das Treffen fand in Teheran statt, wo der syrische Außenminister am Samstag eingetroffen war.

Am Donnerstag hatten die Regierung und die Opposition ein Waffenstillstandsabkommen geschlossen, das ab Freitag 00.00 Uhr Ortszeit in ganz Syrien in Kraft treten sollte.

Der Deal schließt die Terrormilizen Dschebhat al-Scham (früher: Al-Nusra-Front) und Daesh („Islamischer Staat“, auch IS) aus.