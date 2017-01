Anschlag in Istanbul: 35 Tote - Live-Video vom Anschlagsort

"Mindestens 35 unsere Bürger kamen ums Leben", so der Gouverneur.

Zuvor war von zwei Toten und mehreren Verletzten berichtet worden.

Der Inhaber des Nachtclubs Reina, der angegriffen wurde, sagte, die US-Aufklärung habe vor einem geplanten Angriff gewarnt, wie die Zeitung Hurriyet berichtet. Sieben bis zehn Tage seien hier verstärkte Sicherheitsmaßnahmen getroffen worden. „Und was nun? Nun ereignet sich das“, so der Clubbesitzer.

Der Angreifer hat der Zeitung zufolge mit einer Kalaschnikow geschossen. Mindestens 700 Menschen hätten sich zum Zeitpunkt des Angriffs in dem Club aufgehalten.

Der Nachtclub Reina befindet sich direkt am Ufer des Bosporus im Norden der Istanbuler Innenstadt auf der europäischen Seite der Metropole. Mehrere Menschen seien in Panik in den Bosporus gesprungen, um sich in Sicherheit zu bringen, berichtet der Sender NTV. Die Rettungsmaßnahmen am Ufer dauern an.