„Bereits im Test“: Kim protzt mit Nordkoreas erster "Interkontinentalrakete"

„Die Tests der Interkontinentalraketen sind bereits im Abschlussstadium“, zitiert die Agentur den nordkoreanischen Staatschef.

© Foto: Samuel King Jr./ for U.S. Air Force „Gefährliches Szenario“: Nordkorea sieht Bedrohung in „Asien-Nato“

Zudem verweist Yonhap auf die Erklärungen von Kim Jong-un, laut denen Pjöngjang die Rüstung verstärken wird, um das Land besser zu verteidigen. Außerdem betonte der nordkoreanische Staatschef, dass sein Land die militärischen Fähigkeiten zur Selbstverteidigung verbessern werde, bis die USA und Südkorea ihre Militärübungen stoppen. Nordkorea halte sie „für eine Probe für eine Invasion“.

Im Juli 2016 waren Washington und Seoul nach fünfmonatigen Verhandlungen übereingekommen, das amerikanische THAAD-System in Südkorea zu stationieren, damit es notfalls nordkoreanische ballistische Raketen abfangen könnte. Der Nachrichtenagentur Yonhap zufolge soll die Anlage in den nächsten acht bis zehn Monaten in Südkorea entstehen.