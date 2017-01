Neuer US-Vizepräsident verrät Trumps erste Schritte als Staatschef

„Es wird an der Zeit, Versprechen zu erfüllen. Und der erste Schritt betrifft Obamacare“, so Pence während eines Treffens mit republikanischen Vertretern des Repräsentantenhauses am Mittwoch. Dies werde „die erste Handlung des Präsidenten“ im Oval Office gleich an seinem ersten Arbeitstag sein.

Trumps Amtseinführung ist für den 20. Januar vor dem US-Kongressgebäude in Washington angesetzt. Der Zeremonie werden bis zu drei Millionen Menschen beiwohnen.