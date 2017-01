Lang gesuchte Terroristin Pola Roupa in Griechenland gefasst

Roupa war der Agentur zufolge gegen 6.00 Uhr Ortszeit (5.00 MEZ) in einem Athener Vorort zusammen mit einer 25-Jährigen festgenommen worden, die verdächtigt wird, ihr Unterschlupf gewährt zu haben.

Roupa habe auf der Fahndungsliste besonders gesuchter Terroristen gestanden. Für Informationen über sie und Maziotis sei eine Belohnung in Höhe von einer Million Euro ausgesetzt worden. Maziotis sei 2014 in Athen von der Polizei gefasst worden, Roupa hätte damals aber entkommen können, heißt es.

Im Februar 2016 habe Roupa versucht, einen Helikopter in ihre Gewalt zu bringen und die Flucht ihres Ehemannes aus dem Korydallos-Gefängnis in Athen zu organisieren. Die Frau hatte einen Hubschrauber für sechs Passagiere für einen Flug aus dem Raum Argolid zur Insel Kithnos (Kykladen) gemietet und den Piloten mit einer Pistole gezwungen, die Route zu ändern. Als der Pilot versuchte, die Frau zu entwaffnen, fielen drei Schüsse. Nach der Landung sei der Frau die Flucht gelungen. Wie die Polizei feststellen konnte, sei dieselbe Waffe bei einem Banküberfall im März 2014 zum Einsatz gekommen, als ein Polizist verletzt wurde.

Roupa war gemeinsam mit Nikos Maziotis in der anarchistischen Terrororganisation „Revolutionärer Kampf“ aktiv. Sie wurde in Abwesenheit wegen der Beteiligung an mehreren Terroranschlägen verurteilt, darunter für den Beschuss der US-Botschaft in Athen im Jahr 2007. Die Organisation „Revolutionärer Kampf“ war deswegen vom US-Außenministerium auf die Liste der terroristischen Organisationen gesetzt worden.

Roupa wird außerdem die Teilnahme an mindestens zwei bewaffneten Raubüberfällen zur Last gelegt.