USA: Zweifel an "Moskauer Einmischung" vs. Vergessen von "Washingtons Einfluss"

„Selbst wenn bewiesen würde, dass sie (die Russen — Anm. d. Red.) unsere Systeme geknackt und E-Mails von John Podesta (Wahlstabschef von Hillary Clinton – Anm. d. Red.) erhalten hätten, gibt es kein Stück, ja kein Körnchen Beweis dafür, dass das die Abstimmung irgendwie beeinflusst hat, erst recht nicht dafür, dass die Russen sich irgendwie in die Wahlen eingemischt haben“, so Huckabee.

Der TV-Kommentator merkte zugleich an, dass der noch amtierende Präsident Barack Obama und viele Mitarbeiter seiner Administration vor einigen Jahren mehrere Millionen Dollar ausgegeben hatten, um den Ausgang der Wahlen in Israel zu beeinflussen. Darüber werde jedoch kaum gesprochen, so Huckabee.

© AP Photo/ J. Scott Applewhite US-Spionagechef Clapper verweigert Belege für angebliche Hackerangriffe Russlands

Er forderte darum auf, „ehrlich zu sein“ und zu gestehen, dass Hackerangriffe gegen andere Länder für die USA üblich seien.

Während der vergangenen Wahlen in den USA war Moskau mehrmals beschuldigt worden, mit Hilfe von Hackerattacken die Abstimmung beeinflussen zu wollen. Die russischen Behörden wiesen diese Behauptung zurück.

Wie der russische Präsident Wladimir Putin dazu äußerte, gibt es in den Briefen, die Hacker in sozialen Netzten veröffentlicht hatten, nichts, was für Russland von Interesse wäre.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte gegenüber der italienischen Zeitung „Corriere Della Sera“, dass die Autoren der genannten Insinuationen keine Beweise für russische Einmischungsversuche vorlegten.