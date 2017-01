„Jederzeit willkommen“: Duterte lädt Russlands Flotte auf die Philippinen ein

„Wir heißen unsere russischen Freunde willkommen. Sie können jederzeit und für beliebige Zwecke hier einlaufen — für ein Spiel, die Auffüllung der Bestände und eventuell auch, um uns zu beschützen“, wird Duterte bei Reuters zitiert.

Außerdem äußerte er die Hoffnung, dass Russland Verbündeter und Verteidiger für sein Land werden könnte.

Daraufhin gaben sich der philippinische Staatschef und der stellvertretende russische Kommandeur der Pazifikflotte, Eduard Michailow, die Hände.

Das Anti-U-Boot-Schiff „Admiral Tributs“ und der Tanker „Boris Butoma“ sind am 4. Januar in Manila angekommen und werden dort bis zum 7. Januar verbleiben.

Zuvor hatte Duterte geäußert, dass die Philippinen für gemeinsame militärische Übungen mit Russland offen seien, um die Zusammenarbeit auch im maritimen Bereich zu stärken.

​Duterte strebt eine größere Distanz zum traditionellen Verbündeten USA an. In den vergangenen Monaten hatte er für Aufsehen gesorgt, als er US-Präsident Barack Obama als „Hurensohn“ beschimpfte. Obama sagte daraufhin ein Treffen mit Duterte am Rande des Ostasien-Gipfels in Laos ab. Mitte September hatte der philippinische Präsident den Abzug der US-Militärberater aus den Konfliktgebieten im Süden des Landes zur Sprache gebracht.