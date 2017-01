Trump erklärt, wie Cyberattacken auf US-Demokraten möglich wurden

„Eine grobe Fahrlässigkeit des Nationalkomitees der Demokratischen Partei ließ diese Hackerangriffe zu. Das Nationalkomitee der Republikaner ist gut gesichert“, schrieb Trump.

Gross negligence by the Democratic National Committee allowed hacking to take place.The Republican National Committee had strong defense! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2017

US-Geheimdienste haben am 6. Januar einen Bericht veröffentlicht, in dem Russlands Präsident Wladimir Putin persönlich für die Hackerangriffe auf US-Ziele während des zurückliegenden Wahlkampfes verantwortlich gemacht wird. Ihm wird vorgeworfen, sich in den politischen Prozess in den USA eingemischt zu haben, um die Demokratische Kandidatin Hillary Clinton in Misskredit zu bringen. Die USA haben Moskau bereits mehrmals die Einmischung in den Wahlkampf vorgeworfen.

Moskau weist all diese Anschuldigungen zurück.