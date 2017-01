Warum bestimmten Auslands-Türken nun der Verlust der Staatsbürgerschaft droht

Voraussetzung ist, dass der betreffende türkische Staatsbürger einer schweren Straftaten beschuldigt wird und trotz Aufforderung nicht innerhalb von drei Monaten in die Türkei zurückkehrt. Zu solchen Straftaten zählen unter anderem Putschversuche oder die Gründung bewaffneter Organisationen, hieß es.

Der Umsturzversuch in der Türkei vom 16. Juli vergangenen Jahres kostete damals rund 300 Menschen das Leben, knapp 1.500 weitere wurden verletzt. Ankara beschuldigte den in den USA lebenden islamischen Prediger Fethullah Gülen, hinter dem gescheiterten Putsch zu stecken.

Danach hatten zahlreiche Staatsbedienstete im Ausland, die verdächtigt wurden, Verbindungen zur Gülen-Bewegung zu unterhalten, der Aufforderung der Regierung zur Rückkehr in die Türkei nicht Folge geleistet. Darunter sollen Diplomaten und Nato-Offiziere sein. Andere setzten sich nach dem gescheiterten Putsch ins Ausland ab.

Per Notstandsdekret wurden in der Nacht zum Samstag erneut Tausende Staatsbedienstete entlassen. Außerdem sind die Befugnisse der Polizei für Ermittlungen bei Straftaten im Internet ausgeweitet worden, so die deutschen Medien.