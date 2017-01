Präsidentschaftswahl: Le Pen sieht keinen Unterschied zwischen Fillon und Macron

„Fillon muss rechts stehen und Macron links, doch in allen wichtigen Fragen sind sie einer Meinung“, sagte Marine Le Pen der Pariser Boulevardzeitung „Le Parisien Dimanche“, ohne näher auf die Berührungspunkte ihrer beiden politischen Widersacher einzugehen.

Frankreichs Präsidentschaftskandidat der rechten Mitte, Fillon, kann laut der jüngsten Meinungsumfrage des Elabe-Instituts mit bis zu 28 Prozent der Stimmen in der ersten Wahlrunde siegen. Allerdings werde sich in das Duell zwischen Fillon und Le Pen der unabhängige Kandidat Macron einmischen, der in der ersten Runde 16 bis 24 Prozent der Stimmen erhalten könnte, was davon abhängen werde, wen die Sozialistische Partei als ihren Kandidaten zu den Wahlen nominiere, so das Elabe-Institut.

© AFP 2016/ Nicolas Tucat Frankreich: Valls Chancen bei Präsidentschaftswahl

Der Favorit der Vorwahlen ist unter den französischen Sozialisten Manuel, der sein Amt als Premierminister in der Hollande-Regierung aufgegeben hat, um an den Wahlen teilzunehmen. Laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Harris Interactive könnte der Ex-Premier, wie die Agentur Reuters schreibt, die Vorwahlen bei den Linken gewinnen, deren erste Runde für den 22. Januar angesetzt ist, und 43 Prozent der Stimmen für sich gewinnen.

Die Präsidentschaftswahl in Frankreich findet in zwei Runden am 23. April und 7. Mai statt.