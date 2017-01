Abgas-Skandal: VW-Manager in USA festgenommen

Der Mann sei bereits am Samstag in Florida festgenommen worden, so die Zeitung. Er soll in den Jahren 2014 und 2015 bei dem US-Ableger von Volkswagen die Compliance-Abteilung geleitet haben, die die Einhaltung von Regeln und Vorschriften im Konzern überwachen soll.

Der Manager werde verdächtigt, eine „Schlüsselrolle“ dabei gespielt zu haben, die Softwaremanipulationen in VW-Dieselwagen vor den Behörden zu verbergen.

Volkswagen hatte im September nach US-Ermittlungen eingeräumt, bei Umwelttests von Dieselfahrzeugen die Abgaswerte manipuliert zu haben. Die verbotene Software bewirkt, dass bei Tests ein niedrigerer Schadstoffausstoß gemessen wird, als er im Normalbetrieb entsteht. Wegen des Skandals erlitt VW im vergangenen Jahr den größten Verlust seiner Geschichte. Gegen Volkswagen laufen bereits zahlreiche Klagen von Anteilseignern und Autobesitzern. Volkswagen soll die Manipulations-Software in insgesamt elf Millionen Fahrzeugen eingebaut haben.