Wie Stockholm nun konstruktive Kontakte zu Moskau aufbauen will

„Schweden muss einen umfassenderen Versuch unternehmen, den Kontakt zu Russland zu suchen. Wir streben einen Abbau der Spannungen mit dem östlichen Nachbar an, ohne dabei auf unsere kritische Position zu einer Reihe von wichtigen Fragen zu verzichten“, so Löfven bei der Präsentation der nationalen Sicherheitsstrategie für das neue Jahr.

„Wir wollen konstruktive Kontakte, die durch Stabilität gekennzeichnet werden müssen“, fügte er hinzu.

Ende November hatten sich ein US-amerikanischer und ein schwedischer Kampfjet zu Aufklärungszwecken gleichzeitig den Seegrenzen des russischen Gebietes Kaliningrad angenähert. Beide Maschinen sollen sich im Luftraum über der ausschließlichen Wirtschaftszone Russlands befunden haben.

In den letzten Monaten tauchen US-amerikanische Aufklärungsflugzeuge besonders häufig an den russischen Grenzen auf – über der Ostsee, vor der Krim-Küste und in der Nähe der russischen Militärbasen in Syrien im östlichen Mittelmeer. Fast täglich werden zwei bis drei solche Flüge registriert.

Auch Schweden unternimmt in der letzten Zeit regelmäßig Aufklärungsflüge über der Ostsee nahe dem Gebiet Kaliningrad.

Beobachter heben insbesondere hervor, dass die Anzahl solcher Flüge zugenommen habe, seitdem im Gebiet Kaliningrad neueste russische Raketenabwehrsysteme des Typs S-400, taktische Raketenkomplexe Iskander, Küstenschutz-Raketenkomplexe Bastion und Ball stationiert und zwei mit Marschflugkörpern Kalibr-NK bewaffnete Raketenkorvetten Seljonyj dol und Serpuchow aus dem Bestand der russischen Schwarzmeerflotte in die Ostsee verlegt worden waren.