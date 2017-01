© Sputnik/ Ramil Sitdikov Präsidentschaftswahl: Le Pen sieht keinen Unterschied zwischen Fillon und Macron

Demnach haben 57 Prozent der Befragten eine eher „ schlechte Meinung “ über Fillon. Der Ex-Premier hat damit seit November 12 Prozent seiner Popularität eingebüßt.

Den Befragten ist in der Umfrage vorgeschlagen worden, zwischen Fillon und den anderen Präsidentschaftskandidaten zu wählen. Dabei habe sich herausgestellt, dass 55 Prozent der Franzosen Macron bevorzugen.

Wer wird Präsident? Das meinen die Franzosen

Doch bei einer Stichwahl zwischen Fillon und der Front-National-Chefin Marine Le Pen würden 64 Prozent der Befragten für Fillon stimmen. Zwischen Fillon und Manuel Valls verteilten sich die Befragten-Stimmen etwa gleichmäßig: 49 Prozent sprachen sich für Fillon, 48 Prozent für Valls aus.

© REUTERS/ Benoit Tessier Marine Le Pen fordert auf: Sagt dem Euro Adieu

Aber dennoch wird Valls, dem man nach wie vor den Sieg in der ersten Vorwahlrunde der linken Kräfte Ende Januar zutraut, laut einer Umfrage des Instituts Kantar Sofres OnePoint in der zweiten Vorwahlrunde wahrscheinlich dem Ex-Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg unterliegen, wie der französische Sender RTL berichtet.

Die Präsidentschaftswahl in Frankreich findet in zwei Runden am 23. April und 7. Mai statt.