„Die Trinkwasserquelle, die für die Wasserversorgung von Damaskus zuständig ist, befindet sich zurzeit unter Kontrolle der Terroristen. Somit sind fünf Millionen Stadtbewohner seit drei Wochen ohne Wasser“, wird Assad von der syrischen Agentur SANA zitiert.

© REUTERS/ Bassam Khabieh Feuerpause muss Damaskus retten - vor unheilvoller Wassernot

Die syrische Armee stehe nun vor der Aufgabe, dieses Territorium zu befreien, damit die Terroristen die Hauptstadt nicht austrocknen können.

Die Wasserleitungen im Tal Wadi Barada waren Ende Dezember 2016 von Kämpfern der Gruppierung Dschabhat Fatah asch-Scham in die Luft gesprengt worden. Auch die Wasserpumpstation Ain el-Fidschi gelangte in die Hände der Terroristen.

Am 29. Dezember hatten die syrische Regierung und die Opposition ein Waffenstillstandsabkommen geschlossen, das am 30. Dezember 00.00 Uhr in ganz Syrien in Kraft trat. Das Abkommen war unter Vermittlung Russlands, der Türkei und des Iran ausgehandelt worden. Darüber hinaus vereinbarten die Seiten Kontrollmaßnahmen und erklärten sich zu Friedensverhandlungen bereit.