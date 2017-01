Nato stärkt Ostflanke - Lettland wartet auf US-Panzer

„Die Ankunft ist für Ende Februar geplant“, so der Kalnins.

Dutzende Einheiten schwerer Technik sollen im Rahmen der Mission „Atlantic Resolve“ („Atlantische Entschlossenheit“) in den Baltenstaat gebracht werden. Ziel der Manöver sei es, die Nato-Ostflanke zu verstärken.

Zuvor hatte die US Army in der deutschen Hafenstadt Bremerhaven US-Panzer von einem Frachter entladen. 87 Panzer, Lkw und andere Militärtechnik sollen aus Deutschland über Polen in andere osteuropäische Nato-Staaten im Baltikum ausgeliefert werden.

Im Sommer hatte die Nato bei ihrem Gipfel in Warschau beschlossen, vier Kampfbataillone mit jeweils rund Tausend Soldaten nach Polen und in die baltischen Staaten zu verlegen. Die USA kündigten zudem an, 2017 dauerhaft eine Panzerbrigade mit 4200 Mann in Osteuropa zu stationieren. Panzer dieser Brigade sollen durch Deutschland nach Polen gebracht werden.

Russland hat ein derartiges Vorgehen der Nato und der USA stets scharf als Aggression kritisiert.