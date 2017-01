Nato nähert sich ihrer Ostflanke: Este US-Panzer in Polen eingetroffen

Hunderte Panzer, Selbstfahrlafetten und andere Militärtechnik seien demnach am vergangenen Freitag aus den Vereinigten Staaten im Rahmen der Operation „Atlantic Resolve“, die die Sicherheit der Nato-Mitgliedsländer an der Ostflanke und eine Eindämmung Russlands gewährleisten soll, im deutschen Nordsee-Hafen Bremerhaven angekommen.

Mehreren Medienberichten zufolge handelt es sich um die umfangreichste Entsendung einer US-Panzerbrigade nach Europa seit dem Ende des Kalten Krieges. Die Militärtechnik soll per Eisenbahn aus Deutschland an ihre künftigen Stationierungsorte in Polen und im Baltikum gelangen.

Infografik: Stationierung von US-Soldaten weltweit

Außerdem werden in Deutschland 3.500 US-Militärangehörige der 4. Infanteriedivision vom Militärstützpunkt Fort Carson im US-Bundesstaat Colorado erwartet.

Laut den Medienmeldungen soll das Militärkontingent in Litauen, Lettland, Estland sowie in Bulgarien und Ungarn stationiert werden. Zudem wollen die USA, Großbritannien, Deutschland und Kanada in diesem Jahr vier Bataillone mit insgesamt 4.000 Mann nach Estland, Lettland, Litauen und Polen entsenden – jeweils 1.000 Militärs in jedes der vier Länder. Dies war im Sommer 2016 beim Nato-Gipfel in Warschau beschlossen worden.

Ursprünglich sollten die US-Militärangehörigen erst Ende Januar in Europa eintreffen, doch der zum 20. Januar aus dem Amt scheidende US-Präsident Barack Obama hat den Prozess Medienberichten zufolge beschleunigt.