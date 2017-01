Kurdenchef: Türkei bleibt im Sumpf von Al-Bab stecken

© AFP 2016/ BULENT KILIC Ankara meldet neue Erfolge bei Al-Bab: Dutzende IS-Kämpfer getötet

„Mit ihrer militärischen Operation in Al-Bab steckt die Türkei in einem Sumpf, aus dem sie nur schwer herausfinden kann“, sagte Müslim in einem Gespräch mit Sputnik Tükiye.

Er wies die Kritik aus Ankara zurück, dass die USA die PYD mit Waffen beliefern. Die Kämpfer seiner Partei seien eine der wirksamsten Anti-IS-Kräfte und würden gemeinsam mit der US-geführten Koalition kooperieren, so Müslim. „Die Türkei will nicht, dass die Koalition mit der PYD kooperiert.“