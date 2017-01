Sacharowa scherzt über „Einbruch russischer Hacker“ in Obamas Hirn

„(…) Auch wenn die ‚russischen Hacker‘ in Amerika wirklich etwas geknackt haben, so sind das zwei Dinge: Obamas Hirn und natürlich auch der Bericht über ‚russische Hacker“, so Sacharowa.

Wie der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, zuvor äußerte, ist Moskau der Anschuldigungen wegen Hackerattacken „recht müde“.

In einem Bericht der US-Geheimdienste wurde der russische Präsident Wladimir Putin beschuldigt, eine „Kampagne zur Beeinflussung der US-Wahl“ befohlen zu haben. Daran seien russische Hacker und der Fernsehsender RT beteiligt gewesen sein, hieß es.

US-Präsident Barack Obama hatte im November 2016 erklärt, es lägen Beweise für eine Beteiligung Russlands an den Cyberattacken vor. Der Kreml hat diese Behauptung als haltlos zurückgewiesen.