Vietnams wachsende militärische Stärke ist Russland zu verdanken

In dem Ranking werden mehr als 50 Faktoren berücksichtigt, darunter Verteidigungsausgaben, Stärke der Flieger- und Marinekräfte, Fördermenge von Bodenschätzen und logistische Besonderheiten der Länder, beispielsweise die Zahl der Häfen und Flughäfen sowie die Länge des Straßennetzes. Im Ranking werden das Atompotential der Staaten sowie der Charakter der militärischen und politischen Führungsrolle nicht berücksichtigt.

Der ehemalige Verteidigungsminister Vietnams und jetzige Vorsitzende des Ausschusses der Kriegsveteranen Vietnams, Generaloberst Nguyen Van Duoc, sagte in einem Interview mit Sputnik, dass Vietnam bedeutende Militärhilfe von der Sowjetunion bekommen habe. Russland setze die Traditionen der Kampfbrüderschaft mit Vietnam fort und liefere an Vietnam Waffen, die für die Festigung seiner Verteidigungsfähigkeit und die Erhöhung der Kampfbereitschaft der Vietnamesischen Volksarmee notwendig seien. Diese verfüge über vieles davon, was Russland habe.

© Sputnik/ Technische Daten der S-400-Abwehrraketen

„Wir sind ebenfalls mit Liebe und Achtung, die uns von der Sowjetunion gezeigt wurde, zu Russland eingestellt. Unsere militärtechnische Kooperation mit Russland wird ständig erweitert und wird effektiver. Russland bietet Ausbildungsmöglichkeiten für vietnamesische Offiziere, liefert notwendige Waffen an uns – Panzer, Flugzeuge, Kampfschiffe, U-Boote, Flugabwehrmittel. Ich würde sagen – vieles davon, worüber die russische Armee verfügt – das hat auch die Vietnamesische Volksarmee“, sagte der General.

Mit der Veröffentlichung der Rangliste Global Firepower Index 2016 fielen zeitlich Informationen darüber zusammen, dass an Vietnam demnächst die sechste und letzte Partie der russischen dieselelektrischen U-Boote des Projekts Warschawjanka (Nato-Code Kilo) geliefert werden soll. In der vietnamesischen Kriegsflotte werden sie Bà Rịa–Vũng Tàu heißen. Diese U-Boote zeichnen sich durch einen niedrigen Lärmpegel aus, was ihre Ortung durch hydroakustische Mittel deutlich erschwert. Aus diesem Grund werden sie von westlichen Experten als „Schwarze Löcher im Ozean“ bezeichnet.

© Foto: Russian Defence Ministry Nach Syrien-Einsatz: Nachfrage nach russischen Waffen stark gestiegen

Inzwischen finden bei Noworossijsk im Schwarzen Meer die Abschlusstests des zweiten Paares der russischen Wachschiffe der Gepard-Klasse statt, die an Vietnam bereits im ersten Quartal dieses Jahres übergeben werden können. Die ersten zwei Schiffe (Đinh Tiên Hoàng und Lý Thái Tổ) wurden bereits an Vietnam geliefert. Jetzt zeigt Vietnam Interesse an weiteren zwei Schiffen.

Bereits seit Anfang der 50er Jahre wurden russische Schuss- und Flugabwehrwaffen an die Vietnamesische Volksarmee geliefert. 1954 wurde mithilfe der russischen Katjuschas die Schlacht um Điện Biên Phủ gewonnen. In den 60er und 70er Jahren vernichteten russische Raketen und Flugzeuge rund 1700 gegnerische Flugzeuge in Nordvietnam. Am 30. April 1975 durchbrachen gerade russische Panzer das Tor des Dinh Độc Lập-Palastes in Saigon. Was die heutige Zeit betrifft, so unterzeichneten Russland und Vietnam in den letzten Jahren Waffenverträge im Wert von mehr als 4,5 Milliarden US-Dollar.

© Sputnik/ Maxim Bogodvid Montage einer Fregatte des Projekts "Gepard 3.9" in der Werft von Selenodolsk (Archivbild)

Vietnam erhielt bereits die Flugabwehrkomplexe Tor, Buk und S-300, die den Dwina-Komplexen, die an Vietnam während des zweiten Indochinakriegs geliefert wurden, deutlich überlegen sind. Derzeit laufen auch Verhandlungen über die Lieferung von S-400-Flugabwehrkomplexen mit einer größeren Reichweite. Vietnam verfügt über viele Mi-8-Hubschrauber. In den letzten Jahren erhielt Vietnam aus Russland zehn Su-27-Kampfjets und 32 Su-30MK2-Flugzeuge, die die während des zweiten Indochinakriegs eingesetzten MiG ersetzen sollen. Zur Kriegsflotte gehören neben den bereits erwähnten Schiffen der Gepard-Klasse auch russische Wachschiffe Swetljak, die eine Geschwindigkeit von bis zu 56 km/h erreichen können, und Raketenboote Tarantul. Die vietnamesische Militärführung begann ihre Lizenz-Produktion in Ho-Chi-Minh-Stadt. Vietnam erhielt auch Küsten-Raketenkomplexe Bastion, die jeweils über 600 Kilometer schützen und eine Wasserfläche von bis zu 200.000 Quadratkilometern kontrollieren können. Keine einzige Flotte hat effektive Mittel zur Bekämpfung der Bastion-Raketen. Anschaulich ist, dass gerade solche Komplexe auf der Halbinsel Krim stationiert wurden, als nahe der Küste US-Kriegsschiffe auftauchten. Als sie die Bastion-Raketen sahen, verschwanden sie sofort. Der Anteil Russlands am Waffenmarkt Vietnams liegt in den letzten Jahren bei bis zu 90 Prozent, so Militärexperten.