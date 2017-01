Keine Ambitionen mehr? Clinton will nicht Bürgermeisterin von New York werden

Ihrer Meinung nach werde sich Clinton auf die Wohltätigkeit – die Hilfe für Kinder und minderbemittelte Familien – konzentrieren, sagte Tanden. „Sie (Clinton) war ihr ganzes Leben lang bemüht, sich damit zu befassen. Ich glaube nicht, dass sie einmal wieder versuchen wird, sich für irgendein Amt zur Wahl zu stellen, sei es der Posten des Bürgermeisters von New York oder ein anderer Posten“, so Tanden.

Vor wenigen Tagen erschienen Medienberichte, dass Clinton erwäge, sich für das Amt des Bürgermeisters von New York zur Wahl zu stellen. Angesichts des Umstandes, dass mehrere ranghohe Mitglieder der Demokratischen Partei mit dem jetzigen Bürgermeister der Stadt, Bill De Blasio, unzufrieden sind, hatte Clintons enger Freund Alan Patricof ihre Kandidatur für diesen Posten nicht ausgeschlossen. Im Jahr 2017 sollen Vorwahlen für das Bürgermeisteramt in New York stattfinden.

Clinton hatte am 8. November 2016 die US-Präsidentenwahl gegen den republikanischen Kandidaten Donald Trump verloren. Trump soll am 20. Januar 2017 offiziell sein Amt antreten.