Italiens Fünf-Sterne-Bewegung will von euroskeptisch zu liberal wechseln

„ALDE und die Fünf-Sterne-Bewegung teilen die Werte der Freiheit, der Gleichheit und Transparenz“, heißt es in einem Abkommen zwischen der Partei um den Politiker und Ex-Komiker Beppe Grillo und der EU-Fraktion um den früheren belgischen Regierungschef Guy Verhofstadt.

„Die jüngsten Ereignisse in Europa, darunter auch das Brexit-Referendum, zwingen uns, über die Natur der EFDD nachzudenken. (…) Die Fraktion hat ihr politisches Ziel erreicht“, so Grillo in seinem Blog.

Fast 80 Prozent der M5S-Anhänger hatten bei einer Onlineabstimmung für einen Fraktionswechsel im Europaparlament gestimmt. Damit hatte die italienische Bewegung den Einstieg in die liberale ALDE-Fraktion beschlossen.

Zuvor war die 2009 gegründete Fünf-Sterne-Bewegung Teil der EU-kritischen Fraktion EFDD.