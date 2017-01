„Magnitski-Akt“: Sanktionen gegen Chef der Ermittlungsbehörde Russlands beschlossen

Wie aus einer Pressemitteilung des Ministeriums hervorgeht, gelten die Sanktionen ab jetzt auch für Andrej Lugowoi, Dmitri Kowtun, Stanislaw Gordijewski und Gennadi Plaksin.

Die USA hatten im Dezember 2012 den „Magnitzki-Akt“ angenommen, der Sanktionen gegen russische Staatsbürger vorsieht, welche nach Ansicht der US-Behörden Verstöße gegen die Menschenrechte begangen haben sollen. Die russischen Behörden verwiesen ihrerseits auf die Unzulässigkeit einer Politisierung des „Falls Magnitski“.Der Mitarbeiter des großen Investmentfonds Hermitage Capital Management Sergej Magnitski, dem russische Justizorgane Verletzungen von Steuergesetzen zur Last gelegt hatten, starb im November 2009 in der Moskauer U-Haftanstalt Matrosskaja Tischina, wo er rund ein Jahr verbracht hatte. Sein Tod löste sowohl in Russland, als auch im Ausland ein starkes Echo aus.