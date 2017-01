Legida-Jubiläum in Leipzig: RT-Ruptly-Reporterin überfallen

Die Polizei habe den Täter umgehend festnehmen können, heißt es weiter. Die Ruptly-Mitarbeiterin sei nicht verletzt worden, ihre Kamera allerdings habe der Angreifer zerschlagen.

Am Montag fanden in der Messestadt eine Legida-Demo zum zweijährigen Bestehen der Bewegung sowie mehrere Gegendemonstrationen statt.Am 12. Januar 2015 war die Legida-Bewegung erstmals in Leipzig auf die Straße gegangen. Als „Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“ in Leipzig demonstriert die Bewegung regelmäßig an den Montagabenden.