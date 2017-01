Dieser Mann vertritt Russland an Trumps großem Tag

„Gemäß der Praxis und der Protokollregeln werden ausländische Botschafter zur Inauguration des US-Präsidenten eingeladen. Von der amerikanischen Seite hat Russlands Botschafter Sergej Kisljak eine Einladung zu dieser Veranstaltung bekommen. Dieser wird teilnehmen“, so der Pressesprecher der Botschaft, Nikolaj Lachonin.

Am 8. November war Donald Trump zum 45. US-Präsidenten gewählt worden. Am 20. Januar findet die offizielle Amtseinführung statt. Sie startet um 12.00 Uhr (Ortszeit) vor dem Kapitol, dem Sitz des Kongresses. Medienberichten zufolge will Trump seine Rede selbstständig vorbereiten.

Zu der Zeremonie werden zwei bis drei Millionen Menschen erwartet.