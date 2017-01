„Wenn russische Hacker-Attacken wirklich die USA-Wahlen beeinflusst hätten und (Hillary – Anm. d. Red.) Clinton dabei trotzdem drei Millionen mehr Stimmen bekommen hätte, hieße das, dass die russischen Bemühungen erfolglos waren“, so Larry Johnson gegenüber RT.

Sämtliche Behauptungen über eine angebliche russische Einwirkung auf die USA-Wahlen seien lächerlich, so Johnson.

CIA, FBI und NSA hatten am 6. Januar einen Bericht verbreitet, in dem sie Russland „für die Einmischung in die USA-Wahlen“ verantwortlich gemacht haben, wobei sie aber keinen Beweis wegen der Datengeheimhaltung liefern konnten. In dem Bericht heißt es: Amerikanische Sicherheitskreise ziehen ihre Schlüsse über die „russischen Geheimaktionen zur US-Wahl-Beeinflussung” aus Quellen wie beispielsweise russischen Fernsehreportagen oder Einträgen in sozialen Netzwerken.