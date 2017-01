Acht Tote bei Luftangriff auf Schule im Jemen

Eine weitere Zivilistin ist wegen des Luftangriffes der Koalition im nordjemenitischen Saada an der Grenze zu Saudi-Arabien gestorben.

Seit 2014 dauert in Jemen ein Konflikt zwischen den schiitischen Huthi-Rebellen und Anhängern von Ex-Präsident Ali Abdallah Saleh auf der einen und den Präsident Abed Rabbo Mansur Hadi treuen Regierungstruppen und Aufständischen auf der anderen Seite an. Die arabische Koalition unterstützt die Regierungstruppen auf dem Boden und in der Luft. Im Gegenzug beschießen die Huthi-Rebellen ständig an der Grenze liegende Regionen des Königreiches.