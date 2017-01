Afghanistan: Gouverneur von Kandahar bei Anschlag verletzt

© REUTERS/ Omar Sobhani Mindestens 38 Tote bei Doppelanschlag in Kabul

Nach Angaben des Fernsehsenders TOLO News detonierten zwei Sprengsätze in einem Hotel, in dem sich der Gouverneur mit dem Polizeichef und einem ranghohen Diplomaten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten traf. Der Polizeichef und der Diplomat blieben unversehrt.

Wenige Stunden davor waren in der afghanischen Hauptstadt Kabul zwei Autobomben in der Nähe des Parlaments explodiert. Nach den jüngsten Angaben wurden dabei 38 Menschen getötet. Zum Doppelanschlag in Kabul bekannten sich die radikalislamischen Taliban.