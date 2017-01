„Wir wurden nicht nach Astana eingeladen. Unsere Anwesenheit ist dort anscheinend unerwünscht“, teilte der PYD-Vertreter Khalid Isa, der an der vorläufigen Verhandlungsrunde in Astana im Jahr 2015 teilgenommen hatte, mit. „Offensichtlich werden alleine Vertreter der bewaffneten Einheiten und nicht die politischen Vertreter (der Opposition – Anm. d. Red.) zu den Verhandlungen mit der syrischen Regime in Astana eingeladen“, sagte er weiter.

Die Friedensverhandlungen zur Regelung der Syrien-Krise sollen am 23. Januar in Astana stattfinden.

Der russische Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan hatten davor vereinbart, die Friedensverhandlungen zu Syrien Ende Januar in Astana fortzusetzen. Die Initiative wurde von dem kasachischen Präsidenten Nursultan Nasarbajew unterstützt.

Am 29. Dezember hatten die syrische Regierung und die Opposition ein Waffenstillstandsabkommen geschlossen, das am 30. Dezember 00.00 Uhr in ganz Syrien in Kraft trat. Das Abkommen war unter Vermittlung Russlands, der Türkei und des Iran ausgehandelt worden. Darüber hinaus vereinbarten die Seiten Kontrollmaßnahmen und erklärten sich zu Friedensverhandlungen bereit.

Russland und die Türkei treten als Garanten der Waffenruhe auf. Die Gruppierungen, die dieses Dokument bisher nicht unterzeichnet haben, „werden als terroristisch eingestuft“; gegen sie wie auch gegen Dschabhat Fatah asch-Scham (ehemals Al-Nusra-Front) wird weiter vorgegangen.