Afghanistan: Fünf VAE-Diplomaten bei Anschlag in Kandahar getötet

Mindestens 38 Tote bei Doppelanschlag in Kabul

Zuvor war von elf Toten und 16 Verletzten berichtet worden. Die Explosion ereignete sich im Gasthaus des Gouverneurs der Provinz Kandahar. Unter den Verletzten sind der Gouverneur, Humajun Asisi, sowie der VAE-Botschafter in Afghanistan, Juma Mohammed Abdullah al-Kaabi.

Bislang hat sich niemand zu der Tat bekannt.

Bei drei Anschlägen sind am Dienstag in Afghanistan rund 50 Menschen getötet und 90 verletzt worden. Die Taliban reklamierten zwei Angriffe für sich.

Die meisten Todesopfer und Verletzten forderte ein zweifacher Bombenanschlag in Kabul. Zwei Selbstmordattentäter rissen vor dem Parlament mindestens 38 Menschen mit in den Tod, meldete Associated Press am Dienstag unter Berufung auf eine offizielle Quelle. Unter den Toten waren laut dem Innenministerium Zivilisten und Polizisten.