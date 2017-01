Kreml: Drohende US-Sanktionen gefährden Weltwirtschaft

Die Sanktionen, die eine Gruppe amerikanischer Senatoren um den Russland-Kritiker John McCain am Dienstag vorgeschlagen hat, sollen jene treffen, die in die Rohstoffgewinnung, den Bau von Rohrleitungen und zivile Nuklearprojekte in Russland oder in russische Schuldpapiere investieren.

Die neuen Restriktionen – sollten sie beschlossen werden – würden „nicht nur das bilaterale Verhältnis noch mehr belasten, sondern auch der globalen Wirtschaft, dem globalen Energiemarkt schaden“, sagte Dmitri Peskow, Pressesprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, am Mittwoch.

Er räumte ein, dass es auch „gewisse negative Auswirkungen“ auf Russland geben werde. Doch die russische Wirtschaft und der Energiesektor hätten in den vergangenen beiden Jahren bewiesen, dass „sie fest auf den Beinen stehen und über ausreichende Flexibilität und Sicherheitsreserven verfügen“.

Es gebe keinen Zweifel, dass die russische Wirtschaft selber den Weg finden werde, um eigene Schäden wettzumachen, so der Kreml-Sprecher. „Es ist allerdings zu hoffen, dass der gesunde Menschenverstand die Oberhand gewinnen und die Sanktionsrhetorik beendet wird.“