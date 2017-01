"Eindämmung Russlands“: Nato-Oberbefehlshaber in Europa nennt nächste Schritte

„Wir haben ein Treffen mit den Leitungskadern durchgeführt, um die Schritte zur Gewährleistung der Sicherheit in den kommenden Wochen und Monaten zu besprechen. Außerdem ging es um den Kampf gegen zunehmende Gefahren, mit denen wir konfrontiert sind“, so Carter.

Die Nato-Partner hätten in diesen Fragen Einigkeit gezeigt.

Am Dienstag hatte das polnische Verteidigungsministerium mitgeteilt, erste US-Panzer für das bevorstehende Manöver „Atlantic Resolve“ („Atlantische Entschlossenheit“) seien bereits in Polen eingetroffen. Eine Panzerbrigade sollte nach dem Rotationsprinzip bis Herbst in Polen bleiben. Insgesamt gehe es dabei um 3.500 Soldaten, 87 Panzer und 144 Panzerwagen.

Laut dem litauischen Verteidigungsministerium waren Anfang Januar mehrere Dutzend Angehörige US-amerikanischer Spezialeinheiten nach Litauen verlegt worden.

Im Sommer hatte die Nato bei ihrem Gipfel in Warschau beschlossen, vier Kampfbataillone mit jeweils rund 1.000 Soldaten nach Polen und in die baltischen Staaten zu verlegen. Die USA kündigten zudem an, 2017 dauerhaft eine Panzerbrigade mit 4.200 Mann in Osteuropa zu stationieren. Panzer dieser Brigade sollen durch Deutschland nach Polen gebracht werden.

Russland hat ein derartiges Vorgehen der Nato und der USA stets scharf als Aggression kritisiert.