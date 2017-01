Frankreichs Ex-Premier Fillon plädiert für Flüchtlingsquoten

„Ich will, dass Frankreich selbst entscheidet, wie viele Menschen es pro Jahr auf seinem Territorium aufnehmen kann“, erklärte Fillon in einem Radio- und TV-Interview kurz vorm Auftakt seiner Wahl-Tournee in Südost-Frankreich.

Außerdem sprach sich der Ex-Premier gegen einen Austritt Frankreichs aus der EU aus. Vielmehr solle die EU ihre Migrationspolitik verschärfen, um eine mögliche islamistische Bedrohung verhindern zu können. Zudem schlug er, wie Reuters berichtet, vor, Sozialleistungen für Migranten abzuschaffen, die weniger als zwei Jahre in Frankreich lebten.Fillons Erklärungen lösten heftige Kritik vonseiten der Sozialisten aus, die meinen, dass der Ex-Premier damit die französische Gesellschaft spalten wolle.

Die Franzosen wählen ihren künftigen Staatschef in voraussichtlich zwei Wahlgängen am 23. April und 7. Mai. Laut einer im Dezember vom Meinungsforschungsunternehmen Ifop durchgeführte Umfrage halten 55 Prozent der Befragten einen Sieg Fillons für möglich.