„Keine rosarote Brille“: Kreml hat keine Illusionen bezüglich Trumps Chefdiplomat

Der Kreml schätze auch weiterhin die Professionalität des Exxon-Mobil-Chefs sehr hoch ein.

„Das heißt aber nicht, dass wir durch eine rosarote Brille sehen“, sagte Peskow.

Moskau sei sich dessen bewusst, dass Tillerson ziemlich hart bei der Umsetzung seines Kurses sein werde. Zugleich erwarte Moskau von ihm die Bereitschaft, sich Argumente seiner Gesprächspartner anzuhören.

© Flickr/ Bankenverband - Bundesverband deutscher Banken US-State-Department rechtfertigt fehlende Beweise für russische Cyberattacken

Tillerson soll am heutigen Mittwoch eine Rede vor dem US-Senat über die russische Politik in der Welt halten. Nach Angaben von US-Medien soll er Moskau das Ignorieren von Washingtons Interessen vorhalten. Laut The Washington Post wird Tillerson in seiner Rede Russland als Gefahr bezeichnen, zugleich aber die Wichtigkeit eines offenen und aufrichtigen Dialogs mit Moskau betonen.

Peskow will nach eigenen Worten vor weiteren Kommentaren zuerst die eigentliche Rede von Tillerson abwarten.