Wer beurteilt, wer wie viel Einfluss in der Welt hat? - Peking widerspricht Obama

Lu kommentierte damit die jüngsten Aussagen Obamas über die Rolle der USA im Vergleich zu ihren als solche bezeichneten „Rivalen“ Russland und China in der Welt.

„Erstens stimmen die Standpunkte Chinas und der USA hier nicht überein“, so der Sprecher.

„Wir halten uns immer an Demokratie und internationale Beziehungen. Und wenn wir von Beziehungen zu anderen Ländern sprechen, dann konzentrieren wir uns darauf, welchen Beitrag zur Weltgemeinschaft wir je nach unserer Entwicklung leisten können.“

Der jeweilige Einfluss müsse „ausgehend von der Logik chinesischer Bürger, von der Völkergemeinschaft und nicht eigenständig von einem einzigen Land bestimmt werden“, betonte Lu.

Am Dienstagabend hatte der scheidende US-Präsident Barack Obama in seiner offiziellen Abschiedsrede Russland und China als Rivalen der USA genannt, die „unseren Einfluss in der Welt nicht erreichen“ könnten.

Am 20. Januar wird Trump offiziell sein Amt als 45. Präsident der USA antreten und damit Obama im Oval Office ablösen.