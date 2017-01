Libyens Oberbefehlshaber besucht Flugzeugträger „Admiral Kusnezow“

„Am 11. Januar 2017 hat der Oberbefehlshaber der libyschen Armee, Chalifa Haftar, den schweren Flugdeckkreuzer ‚Flottenadmiral der Sowjetunion Kusnezow‘ besucht, der als Teil des Flugzeugträgerverbands der Nordflotte in seinen Stützpunkt (in den Heimathafen Seweromorsk – Anm. d. Red.) zurückkehrt“, heißt es in der Mitteilung.

Die Schiffsbesatzung, darunter auch der Vize-Admiral Sokolow, begrüßte den lybischen Militär.

© Foto: Ministry of defence of the Russian Federation Good bye, Syrien: Russland zieht Flugzeugträger aus Mittelmeer ab

„Nach einem kurzen Rundgang hat eine Video-Konferenz zwischen Chalifa Haftar und dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu stattgefunden“, so die Behörde. Dabei seien aktuelle Fragen im Bereich des Anti-Terror-Kampfes im Nahen Osten erörtert worden.

Die russischen Militärs haben demnach dem lybischen Oberbefehlshaber Bedarfsmedikamente für libysche Militärs und Zivilisten übergegeben.