Syrien-Treffen in Astana wird möglicherweise um eine Woche verschoben - Opposition

Vor Syrien-Gesprächen in Astana setzt Russland auf Allianz mit der Türkei

„Die Termine in Astana sind bislang noch nicht festgelegt… Alle warten die Resultate einer Sitzung von Vertretern bewaffneter Gruppierungen in Ankara ab, die am Donnerstag zu Ende gehen soll. Nach vorliegenden Angaben werden an den Gesprächen in Astana ausschließlich Vertreter bewaffneter Gruppierungen teilnehmen. Vertreter politischer Kräfte sind nicht eingeladen“, sagte der Gesprächspartner.

Den Angaben zufolge soll das Treffen in Astana mit der Abstimmung eines Dokuments über die Feuerpause und über die zeitgleiche Aufnahme des politischen Prozesses in Genf zu Ende gehen.