Bessere Stimmung in Uno nach Trumps Antritt? Schweden hofft darauf

Die momentane Atmosphäre im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sei wegen des zugespitzten Verhältnisses zwischen Moskau und Washington schlecht. „Das hilft in keiner Situation. Das fördert den Dialog nicht“, betonte die schwedische Außenministerin.

Schweden sei seit 1. Januar dieses Jahres nicht-ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats und aufgrund der dortigen Stimmung „besorgt“, so Wallström.

„Würde die neue US-Administration dazu beitragen, die Atmosphäre zu verbessern, wäre das gut – wenn sie nur keine faulen Deals des Friedens wegen eingehen“, betonte die schwedische Außenamtschefin. Stockholm werde seinerseits alles Mögliche unternehmen, um die Lage im Sicherheitsrat zu normalisieren, versicherte sie.

Verhandlungen, Kompromissbereitschaft und die Suche nach gemeinsamen Ansatzpunkten seien der beste Weg, dies zu erreichen. „Selbst wenn wir uns manchmal nicht einig sind, müssen wir im Sicherheitsrat eine Atmosphäre schaffen, in der wir uns treffen und einen Dialog auf der Grundlage der gegenseitigen Achtung führen und Lösungswege suchen können“, so die Ministerin.

In den letzten Jahren wurden Sitzungen des UN-Sicherheitsrats nicht selten von einem heftigen Schlagabtausch zwischen russischen und amerikanischen Diplomaten begleitet. So hat Washingtons UN-Botschafterin Samantha Power in der Debatte über die Unterstützung des internationalen Friedens und der Sicherheit am vergangenen Dienstag Russland des Versuches beschuldigt, die Halbinsel Krim zu annektieren. Zudem hat die Diplomatin Moskau vorgeworfen, sein Vetorecht im Sicherheitsrat einzusetzen, um sich von den Folgen „ der schweren Verletzung der Souveränität der Ukraine“ abzuschotten. Überdies hat sie Moskau dafür kritisiert, zwei Resolutionen mit dem Aufruf zu einer Waffenruhe im syrischen Aleppo blockiert zu haben.

Russlands UN-Botschafter Witalij Tschurkin entgegnete, die „schwere Verletzung“ des Souveränitätsprinzips durch die USA habe „zu schwersten Zuständen in einer ganzen Reihe von Weltregionen geführt“ – unter anderem im Irak, in Libyen und in Syrien. Und die Krise in der Ukraine „wäre nicht passiert, hätten die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten Kiew nicht diktiert, welche Abkommen es wann unterzeichnen muss.“ Die scheidende Obama Administration suche „verzweifelt nach Schuldigen für ihre Niederlagen – wie in der Außen- so auch in der Innenpolitik“, so der russische Diplomat. Es sei zu bedauern, dass auch der Sicherheitsrat „für diese hoffnungslose Tätigkeit“ missbraucht werde, sagte Tschurkin.