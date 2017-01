Afghanistan: Taliban und IS ziehen nun gegeneinander in Dschihad

Demnach verfügen die Strafverfolgungsbehörden bereits über entsprechende Dokumente, wie Nabi Djan Mullaheil, Polizeichef der Provinz Helmand im Süden des Landes, mitteilte.

Afghanistan: IS und Taliban verbünden sich gegen USA

Zuvor war von Zusammenstößen zwischen Einheiten der Taliban und des IS in den Provinzen Zabul und Nangarhar berichtet worden.

Die Lage in Afghanistan hat sich in den letzten Monaten erheblich verschlechtert. Die radikale Taliban-Bewegung, die zuvor einen bedeutenden Teil der ländlichen Gebiete erobert hatte, hat nun eine Großoffensive auf Großstädte gestartet. Auch der IS hat seinen Einfluss ausgeweitet.